Лидеры ЕС отвергли предложение Ирландии по долгосрочному бюджету Евросоюза

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран ЕС на состоявшейся 15 октября первой очной встрече по союзному бюджету на 2028-2034 годы отвергли последнее переговорное предложение Ирландии о сокращении бюджета на 141 млрд евро, сообщает EUobserver.

Дублин, занимающий в настоящее время пост председателя Совета ЕС (...) предложил сократить долгосрочный бюджет на сумму до 141 млрд евро - примерно на восемь процентов меньше, чем предусматривало предложение Еврокомиссии, отмечает издание. Однако эта инициатива не устроила никого по разным причинам. Теперь перед председателем Европейского совета Антониу Коштой поставлена задача подготовить новый компромиссный вариант к следующей встрече лидеров ЕС, которая состоится 26 ноября в Брюсселе.

Кошта считает достижение соглашения в декабре необходимым и призвал страны ЕС взять на себя ответственность. Но подходы стран различаются. Для Дании, например, важно выделить больше средств на оборону, охрану границ, борьбу с нелегальной миграцией и повышение конкурентоспособности.

"Европейский союз разделился на два лагеря. Так называемые "бережливые" страны (Германия, Австрия, Дания, Финляндия, Нидерланды и Швеция) настаивают на дополнительных сокращениях расходов - на "несколько сотен миллиардов евро", - предлагая урезать прежде всего бюджеты на сельское хозяйство и фонды сплочения. В то же время 17 других государств-членов ЕС (называющие себя "друзьями политики сплочения") выступают против такой экономии", - констатирует EUobserver.

Издание отмечает, что достижение соглашения в текущем году крайне важно, "особенно для президента Франции Эммануэля Макрона, которому весной предстоят президентские выборы". Существует опасение, что в случае победы лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заключить общеевропейскую сделку станет значительно сложнее. Ле Пен пообещала, что в случае прихода к власти она сократит вдвое взнос Франции в бюджет ЕС.

По информации EUobserver, Макрон заявил в присутствии лидеров стран ЕС, что "с января возможностей для достижения политического соглашения больше не будет".

"Нам необходимо единогласие в совете. А до него нам еще очень далеко", - отметил канцлер Германии Фридрих Мерц.