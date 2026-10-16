Поиск

Лидеры ЕС отвергли предложение Ирландии по долгосрочному бюджету Евросоюза

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран ЕС на состоявшейся 15 октября первой очной встрече по союзному бюджету на 2028-2034 годы отвергли последнее переговорное предложение Ирландии о сокращении бюджета на 141 млрд евро, сообщает EUobserver.

Дублин, занимающий в настоящее время пост председателя Совета ЕС (...) предложил сократить долгосрочный бюджет на сумму до 141 млрд евро - примерно на восемь процентов меньше, чем предусматривало предложение Еврокомиссии, отмечает издание. Однако эта инициатива не устроила никого по разным причинам. Теперь перед председателем Европейского совета Антониу Коштой поставлена задача подготовить новый компромиссный вариант к следующей встрече лидеров ЕС, которая состоится 26 ноября в Брюсселе.

Кошта считает достижение соглашения в декабре необходимым и призвал страны ЕС взять на себя ответственность. Но подходы стран различаются. Для Дании, например, важно выделить больше средств на оборону, охрану границ, борьбу с нелегальной миграцией и повышение конкурентоспособности.

"Европейский союз разделился на два лагеря. Так называемые "бережливые" страны (Германия, Австрия, Дания, Финляндия, Нидерланды и Швеция) настаивают на дополнительных сокращениях расходов - на "несколько сотен миллиардов евро", - предлагая урезать прежде всего бюджеты на сельское хозяйство и фонды сплочения. В то же время 17 других государств-членов ЕС (называющие себя "друзьями политики сплочения") выступают против такой экономии", - констатирует EUobserver.

Издание отмечает, что достижение соглашения в текущем году крайне важно, "особенно для президента Франции Эммануэля Макрона, которому весной предстоят президентские выборы". Существует опасение, что в случае победы лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заключить общеевропейскую сделку станет значительно сложнее. Ле Пен пообещала, что в случае прихода к власти она сократит вдвое взнос Франции в бюджет ЕС.

По информации EUobserver, Макрон заявил в присутствии лидеров стран ЕС, что "с января возможностей для достижения политического соглашения больше не будет".

"Нам необходимо единогласие в совете. А до него нам еще очень далеко", - отметил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Дания Евросоюз Марин Ле Пен Фридрих Мерц Ирландия Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

KFC в США переходит на напитки Coca-Cola после 40 лет партнерства с Pepsi

 KFC в США переходит на напитки Coca-Cola после 40 лет партнерства с Pepsi

Лавров проведет переговоры с Аракчи в Тегеране

 Лавров проведет переговоры с Аракчи в Тегеране

Лавров посетит Бахрейн 18 октября

ЕС выделит Эстонии 32 млн евро для усиления наблюдения за границей с Россией

Мантуров заявил о переговорах России и Индонезии о строительстве космодрома

Россия и Индонезия обсуждают пилотный рейс по Севморпути в 2027 году

Что случилось этой ночью: пятница, 16 октября

Европейцы советуют Зеленскому умерить критику в адрес Трампа

Трамп вновь обвинил Зеленского в провоцировании роста цен на нефть

Ракета SpaceX отправила на орбиту группу американских военных спутников

 Ракета SpaceX отправила на орбиту группу американских военных спутников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12346 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3912 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов