Австрия грозит заблокировать бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что предусмотренные в проекте бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы расходы неприемлемы для Вены, и страна наложит на него вето, если он не будет сокращен, сообщает Rapporteur.

Издание отмечает, что Штокер стал первым главой страны Евросоюза, который пригрозил воспользоваться правом национального вето в отношении финансового плана, требующего единогласного одобрения всех 27 государств-членов ЕС. Rapporteur приводит слова канцлера о том, что для Австрии существует "красная линия", на пересечение которой он не даст согласия.

По его словам, страны - чистые доноры ЕС, которые вносят в союзный бюджет больше, чем получают из него, не согласятся на невыгодную сделку. В интервью Die Welt канцлер признал необходимость компромисса, но "не любой ценой", и он считает, что чистые доноры вовсе не нуждаются в скорейшем заключении соглашения, к которому призывает Брюссель, рассчитывая согласовать его до конца 2026 года.

Австрия, входящая в так называемую "группу бережливых" из шести стран ЕС, настаивает на существенном сокращении - на "несколько сотен миллиардов евро" - предложенного Еврокомиссией проекта бюджета на 2028-2034 годы, общий объем которого составляет почти 2 трлн евро.

Этой группе противостоят 17 государств, которых называют "друзьями политики сплочения" (Friends of Cohesion). Они выступают против сокращения общего объема бюджета и настаивают на сохранении финансирования традиционных направлений, включая сельское хозяйство и политику сплочения.

Группа "бережливых" отвергла предложенный Ирландией в рамках ее председательства в Совете ЕС компромиссный вариант бюджета на 2028-2034 годы с общим объемом расходов в 1,83 трлн евро, что на 159 млрд евро меньше, чем изначально предлагала Европейская комиссия.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта взял на себя ведение переговоров и стремится как можно скорее достичь соглашения между столицами государств-членов. Rapporteur указывает на то, что до сих пор не решено, какой должен быть общий объем будущего долгосрочного бюджета, как распределить средства по различным направлениям расходов и где найти на это деньги.

Ожидается, что перед внеочередным саммитом в Брюсселе 26-27 ноября, который будет посвящен бюджету, Кошта представит новый "переговорный пакет" (nego box) - вариант компромиссного решения, сообщает издание.