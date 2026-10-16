Азербайджан вновь намерен закупать газ у "Газпрома"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Азербайджан снова собирается начать закупки газа у "Газпрома", сообщил на РЭН вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров.

Он напомнил, что когда-то ГНКАР уже покупал газ у "Газпрома".

"SOCAR - это единственная компания в мире, которая сначала покупала газ у "Газпрома", потом поставляла газ "Газпрому", сейчас опять хотим покупать и меняем газ с "Газпромом"", - сказал Насиров, пошутив, что "продавать газ "Газпрому" значительно приятней, чем покупать газ у "Газпрома"".

Журналистам он сказал, что пока нет никакой конкретики по возможным объемам и срокам. "Мы покупали газ, продавали газ "Газпрому", делали сезонные свопы, это нормальный рабочий процесс", - добавил он.