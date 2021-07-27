РФ и Азербайджан договорились о сезонных поставках газа

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере сезонного обмена природным газом.

"Соответствующий контракт подписан между госкомпанией "Азерконтракт" и группой "Газпром". Срок действия соглашения - до 2023 года. Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон", - говорится в сообщении "Азерконтракт".

По данным компании, объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.

"Техническую реализацию соглашения по приему и отправки соответствующих объемов газа с азербайджанской стороны будет осуществлять компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР)", - говорится в информации.

Как отмечает Азерконтракт, данный договор позволит сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру.

"На фоне стремительного роста газодобычи в стране, (новым договором - ИФ) Азербайджан получает возможность создать дополнительные объемы собственного газа к зиме, когда уровень внутреннего потребления существенно увеличивается", - сообщает компания.

ОАО Государственная контрактная корпорация "Азерконтракт" была создана указом президента Азербайджана от 17 декабря 1996 года на базе бывшего министерства материальных ресурсов и министерства торговли.

С 2021 года "Азерконтракт" начал выполнять одну из функций SOCAR по оптовой купле-продаже природного газа. Начиная с этого года, данная компания выступает в качестве посредника между газодобывающими и газораспределительными компаниями и производителями энергии.