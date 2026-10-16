Премьер Канады указал на желание внешних сил разделить и взять под контроль страну

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Канадский премьер Марк Карни, комментируя скорый референдум в провинции Альберта об инициировании процесса получения независимости, заявил, что зарубежные силы стараются раздробить страну и контролировать ее.

"Этот референдум пройдет в наихудшее возможное время. Мир стал более опасным и разделенным. Некоторые за пределами наших границ работают над тем, чтобы разорвать нас и владеть нами", - приводит Associated Press (AP) слова Карни, сказанные накануне в Калгари перед сторонниками единства Канады.

Однако Карни прямо не указал, кто строит подобные планы в отношении Канады.

AP уточняет, что на референдум, запланированный в понедельник, не вынесен непосредственно вопрос об отделении провинции Альберта от Канады. Жителям лишь предстоит определить, останется ли Альберта канадской провинцией или ее власти получат право начать процедуры для организации референдума о независимости. При этом, напоминает агентство, в Альберте находятся одни из крупнейших в мире запасов нефти.

Карни в свою очередь призвал жителей Альберты отнестись к голосованию серьезно, не пытаться просто выразить неудовольствие канадским правительством. "Голосование против Канады – опасный блеф, который выльется в долгий раскол и серьезную неопределенность", - сказал премьер.

Выросший в Альберте Карни вместе с тем признал, что жители провинции действительно имеют основания для раздражения. Так, власти провинции долгое время вели споры с правительством во главе с Либеральной партией Канады по проблемам распределения полномочий и энергетики. Однако Карни, тоже член Либеральной партии, согласился на строительство нефтепровода к Тихому океану. Он отметил, что это строительство – свидетельство изменения отношений Оттавы с Альбертой, добавил, что проект создаст 140 тыс. рабочих мест и снизит зависимость Канады от США.

Между тем член правления группы за независимость Альберты Таня Клеменс заявила, что договоренности между Карни и премьером Альберты Даниэль Смит не удовлетворяют долгосрочные нужды жителей провинции. Она напомнила, что на рост политического движения повлияли протесты времен пандемии COVID-19, научившие людей самоорганизовываться. Другой лидер группы Кит Уилсон отверг утверждения Карни, что нынешняя глобальная нестабильность мешает голосованию.

В то же время Клеменс признала, что Карни является сложным противником. Она добавила, что референдум в понедельник даст Альберте дополнительный рычаг давления в переговорах с Оттавой.

В начале октября сепаратистская Квебекская партия одержала победу на выборах в Национальное собрание Квебека. Однако партии, набравшей 28% голосов, не удалось добиться абсолютного большинства в 127-местном Национальном собрании.

Квебекская партия выступает за государственный суверенитет провинции. Сепаратисты обещают провести референдум об отсоединении от Канады после того, как президент США Дональд Трамп в январе 2029 года покинет свой пост, и экономика стабилизируется. Согласно опросам, идею референдума поддерживают только 30% населения провинции.