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На выборах в парламент Квебека победили сторонники отделения провинции от Канады

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сепаратистская Квебекская партия одержала победу на выборах в Национальное собрание Квебека, сообщил во вторник телеканал CBC News.

Однако партии, набравшей 28% голосов, не удалось добиться абсолютного большинства в 127-местном Национальном собрании - сепаратисты получили в нем 59 мест.

Либеральная партия Квебека набрала 24,2% голосов, что обеспечило ей 40 мест в парламенте. Консервативная партия Квебека с 20,7% поддержки получила 19 мест.

Квебекская партия выступает за государственный суверенитет провинции. Сепаратисты обещают провести референдум об отсоединении от Канады после того, как президент США Дональд Трамп в январе 2029 года покинет пост, и экономика стабилизируется. Согласно опросам, идею референдума поддерживают только 30% населения провинции.

В победной речи лидер сепаратистов Поль Сен-Пьер Пламондон обещал сотрудничать с другими партиями. Он вновь подчеркнул стремление добиться независимости Квебека.

Лидер Либеральной партии Шарль Мильяр в своем выступлении после публикации итогов голосования выразил готовность сотрудничать с другими политическими силами, однако заявил, что его партия не поддержит идею референдума о независимости.

Явка на выборах, состоявшихся в понедельник, составила 67,3%.

Канада Квебек
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