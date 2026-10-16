Премьер Дании призвала ЕС помочь Киеву, так как у него заканчиваются финансы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Украинские власти исчерпывают финансовые резервы, ЕС надо оказать помощь Киеву, заявила в пятницу премьер Дании Метте Фредериксен.

"У Украины сейчас заканчиваются деньги. В некотором смысле, такое уже произошло", - приводит Politico ее слова.

Премьер считает, что Украина теперь не может покупать или производить нужную военную технику; при этом наибольшую потребность Киев испытывает в средствах ПВО.

Фредериксен отметила, что Украина нуждается в срочном финансировании ЕС на 2026 год и в гарантиях получения денег на 2027 год. По ее словам, "наиболее очевидно", что искать источник средств, в том числе для обеспечения европейской обороны, стоит среди замороженных российских активов.

Ранее на этой неделе издание Financial Times со ссылкой на источники передавало, что посланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе встречи на прошлой неделе в Майами предложили европейцам согласиться на разморозку части российских активов ради возобновления мирных переговоров по Украине, но получили отказ. По словам американского источника издания, обсуждение использования российских замороженных активов велось в рамках работы над всеобъемлющим мирным соглашением, при этом механизмы высвобождения средств и их расходования остаются предметом этого обсуждения.