ЕС отказался разморозить часть российских активов для возобновления переговоров по Украине

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе встречи на прошлой неделе в Майами предложили европейцам согласиться на разморозку части российских активов ради возобновления мирных переговоров по Украине, но получили отказ, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно публикации, озвученный Уиткоффом и Кушнером в ходе встречи с чиновникам Великобритании, Франции, Германии, ЕС, НАТО и Украины план предполагает передачу части активов в специальный финансовый инструмент под контролем Вашингтона.

"Европейские чиновники предложение отвергли", - подчеркивает газета.

По словам американского источника издания, обсуждение использования российских замороженных активов велось в рамках работы над всеобъемлющим мирным соглашением, при этом механизмы высвобождения средств и их расходования остаются предметом этого обсуждения.

В пятницу США, как сообщалось, провели встречу с делегациями из Украины и Европы во Флориде. Изначально встреча была запланирована на два дня, однако продлилась лишь день. По данным западных СМИ, украинские переговорщики завершили контакты, когда стало известно о договоренностях по поставке российского дизтоплива в Штаты.