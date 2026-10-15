Поиск

ЕС отказался разморозить часть российских активов для возобновления переговоров по Украине

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе встречи на прошлой неделе в Майами предложили европейцам согласиться на разморозку части российских активов ради возобновления мирных переговоров по Украине, но получили отказ, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В миреWP узнала о подготовке США и Европой плана по урегулированию украинского кризисаЧитать подробнее

Согласно публикации, озвученный Уиткоффом и Кушнером в ходе встречи с чиновникам Великобритании, Франции, Германии, ЕС, НАТО и Украины план предполагает передачу части активов в специальный финансовый инструмент под контролем Вашингтона.

"Европейские чиновники предложение отвергли", - подчеркивает газета.

По словам американского источника издания, обсуждение использования российских замороженных активов велось в рамках работы над всеобъемлющим мирным соглашением, при этом механизмы высвобождения средств и их расходования остаются предметом этого обсуждения.

В пятницу США, как сообщалось, провели встречу с делегациями из Украины и Европы во Флориде. Изначально встреча была запланирована на два дня, однако продлилась лишь день. По данным западных СМИ, украинские переговорщики завершили контакты, когда стало известно о договоренностях по поставке российского дизтоплива в Штаты.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 октября 2026 года Военная операция на Украине
США Стив Уиткофф Джаред Кушнер ЕС Россия активы украинское урегулирование
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС отказался разморозить часть российских активов для возобновления переговоров по Украине

Хуситы утверждают, что подбили над Йеменом саудовский истребитель

Глава ФБР опубликовал в соцсетях пост: "Из России с любовью"

 Глава ФБР опубликовал в соцсетях пост: "Из России с любовью"

Число атакованных в Ормузском проливе судов достигло максимума с начала войны США и Ирана

Axios пишет, что администрация Трампа не связана с замедлением Starlink

Пхеньян провел испытательный пуск стратегических крылатых ракет с подлодки

 Пхеньян провел испытательный пуск стратегических крылатых ракет с подлодки

Два судна затонули в Ормузском проливе менее чем за сутки

 Два судна затонули в Ормузском проливе менее чем за сутки

Politico пишет, что Европа отказывается от создания передовых моделей ИИ

Во Франции с начала протестов пострадали 248 студентов и 937 полицейских

 Во Франции с начала протестов пострадали 248 студентов и 937 полицейских

Что произошло за день: среда, 14 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12311 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3903 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов