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Глава МИД ФРГ уверен, что США продолжают поддерживать Украину

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Резкие высказывания президента США Дональда Трампа об украинском руководстве нацелены на избирателей в преддверии американских промежуточных выборов, предположил в пятницу глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль.

"Нужно отметить, что недавние высказывания американского президента пришлись на финальную фазу предвыборной гонки в США", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

По мнению министра, "нам нужно делать упор на главном, что продолжают делать США: они вместе с нами продолжают помогать Украине".

США Дональд Трамп Украина Йохан Вадефуль Германия
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