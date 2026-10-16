Глава МИД ФРГ уверен, что США продолжают поддерживать Украину

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Резкие высказывания президента США Дональда Трампа об украинском руководстве нацелены на избирателей в преддверии американских промежуточных выборов, предположил в пятницу глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль.

"Нужно отметить, что недавние высказывания американского президента пришлись на финальную фазу предвыборной гонки в США", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

По мнению министра, "нам нужно делать упор на главном, что продолжают делать США: они вместе с нами продолжают помогать Украине".