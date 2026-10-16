Трамп заявил, что украинский конфликт можно будет решить, но без Зеленского

По мнению Трампа, президент Украины лишь на словах желает мира

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Конфликт на Украине можно будет решить, однако уже без Зеленского, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Думаю, что они в итоге найдут, в том или ином виде, решение. Но это будет без него, так как он не хочет урегулирования", - сказал он в интервью Newsmax.

Комментируя слова журналиста о том, что Трамп безрезультатно просил Зеленского не бить по российским НПЗ, американский президент подчеркнул, что с украинским президентом "нам сложно иметь дело".

"Он лишь говорит, что хочет найти мирное решение, но на самом деле - это лишь слова. Я не могу назвать себя большим фанатом Зеленского", - добавил президент США. По его мнению, при Зеленском "они разрушили собственную страну".