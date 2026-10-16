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Трамп заявил, что украинский конфликт можно будет решить, но без Зеленского

По мнению Трампа, президент Украины лишь на словах желает мира

Трамп заявил, что украинский конфликт можно будет решить, но без Зеленского
Дональд Трамп
Фото: Aaron Schwartz/Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Конфликт на Украине можно будет решить, однако уже без Зеленского, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Думаю, что они в итоге найдут, в том или ином виде, решение. Но это будет без него, так как он не хочет урегулирования", - сказал он в интервью Newsmax.

Комментируя слова журналиста о том, что Трамп безрезультатно просил Зеленского не бить по российским НПЗ, американский президент подчеркнул, что с украинским президентом "нам сложно иметь дело".

"Он лишь говорит, что хочет найти мирное решение, но на самом деле - это лишь слова. Я не могу назвать себя большим фанатом Зеленского", - добавил президент США. По его мнению, при Зеленском "они разрушили собственную страну".

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 октября 2026 года Военная операция на Украине
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