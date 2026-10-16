Кэти Захария покидает пост пресс-секретаря Белого дома спустя неделю работы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Кэти Захария покинет пост пресс-секретаря Белого дома, проработав на этой должности всего неделю, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на источники.

The New York Times утверждает, что ее уволили. "По словам трех человек, знакомых с ситуацией, новый пресс-секретарь президента Трампа Кэти Захария была уволена в пятницу", - говорится в публикации.

Fox News тоже сообщает, что Захария покидает свой пост, однако не говорит именно об увольнении. По информации телеканала, она "постепенно покидает" пост пресс-секретаря.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что посоветовал Захарии "пересмотреть" свое решение о работе в этой должности.

"Честно говоря, на ее месте я бы пересмотрел свое решение", - сказал Трамп журналистам.

Президент США также добавил, что к ней "очень плохо отнеслись СМИ". Он подчеркнул, что считает такое отношение несправедливым.

Первый брифинг Захарии, который состоялся во вторник, многие американские СМИ раскритиковали.

Она столкнулась с вопросами о своем резюме и квалификации после того, как представилась юристом, хотя, как выяснилось, не сдала экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью.

10 октября Трамп сообщил, что назначил пресс-секретарем Белого дома Захарию.

Трамп отметил, что до сих пор Захария работала советником по коммуникациями в компании, владеющей соцсетью Truth Social.

В начале 2026 года она несколько месяцев проработала в министерстве внутренней безопасности США, где отвечала за взаимодействие со СМИ.

Американские СМИ называют ее верным соратником Трампа, она участвовала в организации его предвыборных кампаний.

В августе 2026 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинула свой пост, мотивировав решение стремлением проводить больше времени с семьей. Как и Захария, у Левитт репутация ярого сторонника Трампа и его идей.