Дональд Трамп назначил Кэти Захарию пресс-секретарем Белого дома

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что назначил пресс-секретарем Белого дома Кэти Захарию.

"Для меня честь сообщить, что я назначил Кэти Захарию пресс-секретарем", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что до сих пор Захария работала советником по коммуникациям в компании, владеющей как раз этой соцсетью.

В начале 2026 года она несколько месяцев проработала в министерстве внутренней безопасности США, где отвечала за взаимодействие со СМИ.

Захария родилась в 1984 году, по образованию - юрист, в разное время сотрудничала с рядом американских телеканалов, в том числе с Fox News.

Американские СМИ называют ее верным соратником Трампа, она участвовала в организации его предвыборных кампаний.

В августе 2026 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинула свой пост, мотивировав решение стремлением проводить больше времени с семьей. Как и Захария, у Левитт репутация ярого сторонника Трампа и его идей.