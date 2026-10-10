Поиск

Дональд Трамп назначил Кэти Захарию пресс-секретарем Белого дома

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что назначил пресс-секретарем Белого дома Кэти Захарию.

"Для меня честь сообщить, что я назначил Кэти Захарию пресс-секретарем", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что до сих пор Захария работала советником по коммуникациям в компании, владеющей как раз этой соцсетью.

В начале 2026 года она несколько месяцев проработала в министерстве внутренней безопасности США, где отвечала за взаимодействие со СМИ.

Захария родилась в 1984 году, по образованию - юрист, в разное время сотрудничала с рядом американских телеканалов, в том числе с Fox News.

Американские СМИ называют ее верным соратником Трампа, она участвовала в организации его предвыборных кампаний.

В августе 2026 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинула свой пост, мотивировав решение стремлением проводить больше времени с семьей. Как и Захария, у Левитт репутация ярого сторонника Трампа и его идей.

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

OFAC по указанию Трампа выдало лицензию на поставки российского дизеля

Трамп заявил об успешном разговоре с Путиным и поставках российского дизеля

ВМС США перехватили 133 торговых судна с момента возобновления блокады Ирана

 ВМС США перехватили 133 торговых судна с момента возобновления блокады Ирана

Аналитики прогнозируют дефицит газа в Европе предстоящей зимой

 Аналитики прогнозируют дефицит газа в Европе предстоящей зимой

Что произошло за день: пятница, 9 октября

Захарова сообщила, что сотрудники ТГ-канала "Рыбарь" в аэропорту ждут вылета из Черногории

Трамп заявил, что в четверг через Ормузский пролив вывезли 28 млн баррелей нефти

Песков отметил, что россиянам стало опасно ездить в Европу

 Песков отметил, что россиянам стало опасно ездить в Европу

Основателя ТГ-канала "Рыбарь" выдворят из Черногории

В КСИР заявили об ударе по СПГ-танкеру за несанкционированный проход через Ормузский пролив
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3869 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12200 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов