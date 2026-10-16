Контейнеры с затонувшего в Ормузском проливе судна могут содержать опасные вещества

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Оказавшиеся у побережья Омана контейнеры с затонувшего в Ормузском проливе судна GFS Pride под флагом Сингапура могут содержать опасные материалы, сообщает в пятницу "Аль-Джазира" со ссылкой на власти Омана.

"Контейнеры, изначально находившиеся на судне GFS Pride, могут содержать опасные химические соединения", - приводит заявление службы морской безопасности Омана телеканал.

Судно GFS Pride под флагом Сингапура затонуло в среду после того, как сутками ранее в него попал снаряд. Оно получило повреждения, на борту возник пожар.

КСИР неоднократно предупреждал об опасности использования южного маршрута, который проходит вблизи побережья Омана, и подчеркивал, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем его сил.