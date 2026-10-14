Два судна затонули в Ормузском проливе менее чем за сутки

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Контейнеровоз и сухогруз, попавшие под удары Ирана, затонули в районе Ормузского пролива в среду, сообщает The Guardian.

Сухогруз Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды затонул недалеко от пролива в среду. При этом уточняется, что судно попало под обстрел еще 23 сентября.

Также ранее в среду в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что контейнеровоз столкнулся с миной при попытке пройти через запрещенную Тегераном для коммерческого судоходства зону и затонул после сильного пожара.

По данным The Guardian, контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура затонул в среду после того, как накануне в него попал снаряд. Газета предполагает, что о нем шла речь в заявлении КСИР.

КСИР неоднократно предупреждал об опасности использования южного маршрута, который проходит вблизи побережья Омана, и подчеркивал, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем его сил.