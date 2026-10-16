Глава Евросовета заявил, что долгосрочный бюджет ЕС нужно принять до конца года

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Принятие долгосрочного бюджета ЕС до конца текущего года - это вопрос своевременного начала его реализации, который невозможно затягивать, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

"Сейчас мы завершаем действующий бюджетный цикл, а наши фермеры, предприятия, ученые и граждане ждут следующего бюджета к 1 января 2028 года. Именно поэтому нам необходимо утвердить новый бюджет до конца этого года. В противном случае своевременная реализация нового бюджета станет невозможной", - сказал Кошта, отвечая на вопросы журналистов после заседания саммита ЕС.

Ему был задан вопрос, можно ли избежать спешки с утверждением бюджета до конца нынешнего года, чтобы обеспечить его вступление в силу с 1 января 2028 года. "Мой ответ - однозначно нет", - отреагировал глава Евросовета.

В последние дни европейские СМИ неоднократно писали о том, что Кошта, который добивается принятия бюджета на 2028-2034 гг. уже в истекающем году, стремится обеспечить его утверждение до того, как в 2027 году в ряде стран ЕС состоятся выборы, способные изменить расстановку политических сил, после чего для долгосрочного финансового плана Евросоюза могут возникнуть дополнительные трудности. В преддверии саммита председатель Европейского совета совершил агитационное турне по государствам-членам ЕС.

Однако на пресс-конференции он отверг связь своих усилий с предстоящими выборами.

"Дело здесь вовсе не в выборах, ведь мы живем в условиях 27 демократических систем. Выборы у нас проходят практически каждый месяц, и если бы все зависело от них, мы никогда не смогли бы принять новый бюджет. Но, к счастью, жизнь состоит не только из выборов. Речь идет о наших фермерах, компаниях, студентах, ученых, университетах - все они ждут новых европейских средств, и мы обязаны обеспечить их поступление вовремя", - резюмировал Кошта.

Главы государств и правительств стран ЕС провели 15 октября первую очную встречу, посвященную союзному бюджету на 2028-2034 годы, в ходе которой было отвергнуто последнее переговорное предложение, выдвинутое Ирландией, сообщил в пятницу EUobserver.

"Дублин, занимающий в настоящее время пост председателя Совета ЕС (...) предложил сократить долгосрочный бюджет на сумму до 141 млрд евро - примерно на восемь процентов меньше, чем предусматривало предложение Европейской комиссии. Однако эта инициатива не устроила никого по разным причинам. Теперь перед председателем Европейского совета Антониу Коштой поставлена задача подготовить новый компромиссный вариант к следующей встрече лидеров ЕС, которая состоится 26 ноября в Брюсселе", - пишет издание.

Цель - достичь окончательного соглашения на декабрьском саммите ЕС. Кошта призвал государства-члены взять на себя ответственность. Но подходы стран ЕС различаются.

"Европейский союз разделился на два лагеря. Так называемые "бережливые" страны (Германия, Австрия, Дания, Финляндия, Нидерланды и Швеция) настаивают на дополнительных сокращениях расходов - на "несколько сотен миллиардов евро", - предлагая урезать прежде всего бюджеты на сельское хозяйство и фонды сплочения. В то же время 17 других государств-членов ЕС (называющие себя "друзьями политики сплочения") выступают против такой экономии", - констатировал EUobserver.