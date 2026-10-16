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Власти Йемена сообщили о ракетном ударе хуситов по международному аэропорту Адена

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Силы йеменских хуситов выпустили две баллистические ракеты по международному аэропорту Адена, сообщило международно признанное правительство Йемена.

Как указал министр информации Йемена Муаммар аль-Эрьяни в соцсети, "ракеты упали в 500 м от самолета и примерно в 100 м от центра взлетно-посадочной полосы".

По его словам, в момент, когда "террористическое ополчение хуситов атаковало аэропорт, самолет авиакомпании Yemenia Airways, направлявшийся в Каир (Египет), готовился к взлету". При этом министр добавил, что в результате атаки пассажиры и экипаж не пострадали.

Ранее в пятницу политический советник в йеменском МИД Марван Али Номан сообщил, что международно признанное правительство Йемена остается в Адене, несмотря на удары хуситов по этому городу.

"Правительство в настоящее время работает из Адена вопреки напряженной обстановке в сфере безопасности и неоднократным попыткам хуситов дестабилизировать подконтрольные ему территории", - приводит издание The National его слова.

Представитель йеменских властей отметил, что правительство продолжит вести операцию "Рассвет Йемена" для того, чтобы "положить конец восстанию хуситов и восстановить государственные институты по всей стране". Советник подчеркнул, что силы движения "не помешают правительству выполнять свои конституционные обязанности".

В четверг силы движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли ракетный удар по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене. Погибли не менее пяти человек, еще 16 получили ранения. Отмечалось, что члены правительства не пострадали.

В связи с тем, что йеменская столица Сана находится под контролем "Ансар Аллах", правительственные силы Йемена базируются в Адене.

4 октября силы международно признанного правительства Йемена начали контрнаступательную операцию против хуситов, которые осенью заняли йеменское побережье Красного моря и район Баб-эль-Мандебского пролива. В ходе конфликта стороны продолжают обмениваться авиаударами.

Йемен Аден хуситы
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