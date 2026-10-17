Рубио начинает турне в Узбекистан и Индию

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио с 17 по 22 октября посетит Узбекистан и Индию, где проведет встречи с официальными лицами этих государств и стран Центральной Азии.

Сначала Рубио в сопровождении более 200 представителей американских компаний прибудет в Самарканд. Госсекретарь проведет встречу с главами МИД Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана в рамках платформы "С5+1", объединяющей США и пять центральноазиатских стран. Министры обсудят региональную экономическую взаимосвязь, укрепление энергетической безопасности и продвижение совместных решений проблем, связанных с общими региональными приоритетами.

В посольстве США в Узбекистане заявили, что Рубио также проведет двусторонние встречи с высокопоставленными официальными лицами этих стран.

Госдеп ожидает, что Рубио обсудит с властями Узбекистана вопросы торговли, содействия инвестициям в частный сектор и поддержки экономической модернизации в Центральной Азии.

По мнению Вашингтона, визит укрепит стратегическое партнерство США и Центральной Азии, а также двусторонние отношения и торговое сотрудничество с Узбекистаном.

После визита в Узбекистан Рубио направится в Индию, где посетит города Мумбаи и Джамнагар. Госсекретарь намерен встретиться с высокопоставленными представителями индийских властей для "укрепления стратегического партнерства между США и Индией, обмена мнениями о региональной и глобальной динамике, а также обсуждения перспектив расширения сотрудничества в энергетике".

Также госсекретарь обсудит с предпринимателями коммерческие инвестиции и экономическое сотрудничество.

Это станет вторым официальным визитом Рубио в Индию за текущий год.