США довольны усилиями Индии по диверсификации поставщиков энергоресурсов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне довольны стремлением Индии диверсифицировать импорт энергоносителей и понимают, что этот процесс займет определенное время, заявил журналистам в ходе визита в Индию госсекретарь США Марко Рубио.

"Я думаю, что Индия неоднократно высказывала желание диверсифицировать энергетическое портфолио, что является мудрым решением. Очевидно, это непросто сделать за день. Думаю, они добились существенного прогресса по этому вопросу, и мы довольны этим", - сказал он.

Рубио подчеркнул, что для США важно не столько, чтобы Индия сократила закупки именно российской нефти, а чтобы эта страна стремилась покупать нефть, не у какого-то одного, а у нескольких поставщиков. В связи с этим от отметил, что США также "могут быть источником определенного количества их энергетического импорта" для Индии.