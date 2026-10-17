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Трамп раскритиковал Байдена за безвозмездную помощь Киеву

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал неверной позицию своего предшественника Джо Байдена, безвозмездно передававшего оружие Киеву.

"Байден отдал Украине вооружений и наличных средств на сумму в $350 млрд. Это очень, очень нехорошо", - сказал он, выступая на предвыборном митинге в штате Джорджия.

Во время второго президентского срока Трампа Соединенные Штаты продолжили передавать оружие Украине, но уже не напрямую и не бесплатно: оружие для Киева закупают партнеры Вашингтона по НАТО через программу PURL.

Дональд Трамп Джо Байден США НАТО
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