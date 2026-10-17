ВС США за неделю помогли судам провезти через Ормузский пролив 100 млн баррелей нефти

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы за последние семь дней помогли дружественным странам Персидского залива транспортировать более 100 млн баррелей сырой нефти через Ормузский пролив, заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

Он указал, что силы CENTCOM взаимодействуют с региональными партнерами и судоходными компаниями для обеспечения защиты их торговых судов. "Только за последние семь дней около 400 торговых судов смогли пройти пролив. Американские войска за этот период помогли партнерам в Персидском заливе перевезти более 100 млн баррелей сырой нефти", - сказал Купер.

По словам адмирала, за последние месяцы США в общей сложности помогли своим региональным союзникам перевезти через пролив 1,3 млрд баррелей нефти.

Купер также заявил, что военные США в рамках осуществляемой морской блокады "помешали Ирану экспортировать сырую нефть на сумму не менее 25 млрд долл." Он подчеркнул, что "Ормузский пролив контролируется Соединенными Штатами и нашими региональными партнерами, а не Ираном".