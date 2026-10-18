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США перехватили почти 140 торговых судов после возобновления блокады Ирана

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 138 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранские порты или выходили из них, сообщило в субботу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 17 октября силы Центрального командования США (CENTCOM) перенаправили 138 коммерческих судов, чтобы обеспечить строгое соблюдение установленных требований", - говорится в сообщении.

Накануне глава CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что американские вооруженные силы за последние семь дней помогли дружественным странам Персидского залива транспортировать более 100 млн баррелей сырой нефти через Ормузский пролив.

Он указал, что силы CENTCOM взаимодействуют с региональными партнерами и судоходными компаниями для обеспечения защиты их торговых судов. "Только за последние семь дней около 400 торговых судов смогли пройти пролив. Американские войска за этот период помогли партнерам в Персидском заливе перевезти более 100 млн баррелей сырой нефти", - сказал Купер.

По словам адмирала, за последние месяцы США в общей сложности помогли своим региональным союзникам перевезти через пролив 1,3 млрд баррелей нефти.

Купер также заявил, что военные США в рамках осуществляемой морской блокады "помешали Ирану экспортировать сырую нефть на сумму не менее 25 млрд долл." Он подчеркнул, что "Ормузский пролив контролируется Соединенными Штатами и нашими региональными партнерами, а не Ираном".

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них.

Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда силы командования перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

Хроника 28 февраля – 18 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США CENTCOM Иран блокада
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