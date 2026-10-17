Трамп пока не будет вводить санкции в отношении покупателей российской нефти

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Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп проинформировал Конгресс о решении пока не вводить ряд масштабных санкций, предусмотренных подписанным им ранее этой осенью "законом Грэма", сообщает в ночь на субботу Белый дом.

"Я принял решение приостановить реализацию подобных санкций и пошлин, предусмотренных "законом Грэма", - говорится в указе Трампа, текст которого опубликовала его администрация.

Согласно закону, президент США был обязан до 18 октября ввести ограничительные меры, но при этом имел возможность поставить их на паузу, если это отвечает американским национальным интересам.

Поэтому подписанный Трампом указ, с одной стороны, предусматривает введение таких мер, как пошлины в 100% в отношении пяти ведущих покупателей нефти и газа из РФ, если они продолжат закупку после 18 октября. Также указ вводит пошлины в 500% на импорт из России. С другой стороны, указ Трампа немедленно ставит все эти меры на паузу.

Американские СМИ поясняют, что на практике это означает, что Трамп сохраняет за собой возможность вернуться к имплементации этих мер в будущем, если посчитает их необходимыми. В сообщениях СМИ также говорится, что те санкции, которые США ввели против РФ до "закона Грэма", остаются в силе.

В самом указе подчеркивается, что "заморозка" мер из "закона Грэма" - бессрочная, но у главы государства есть возможность в любой момент пересмотреть позицию.

"Исключения из санкционного режима (...) останутся в силе до тех пор, пока президент и госсекретарь, консультируясь с министром финансов и торговым представителем, не придут к выводу, что санкции следует претворить в жизнь", - подчеркивается в документе.

В свою очередь, Bloomberg указывает, что решение президента США не вводить пошлины позволит ему избежать конфликтных ситуаций с такими покупателями российских энергоресурсов, как Китай, Индия, Турция. Кроме того, Трамп сможет беспрепятственно продолжить сотрудничество с Россией по насыщению мировых рынков дизельным топливом. При этом агентство отмечает, что отказ от ограничительных мер разозлит многих конгрессменов, причем не только демократов, но и однопартийцев Трампа из Республиканской партии.