Большой танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Большой нефтяной танкер подорвался на мине во время движения через Ормузский пролив, на борту начался сильный пожар, сообщают в ночь на субботу арабские СМИ со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

Согласно версии иранской стороны, танкер шел по не согласованному с Ираном маршруту. На борту находятся более 2 млн баррелей нефти.

Подтверждения информации об инциденте из других источников пока не поступало.