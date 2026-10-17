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Большой танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Большой нефтяной танкер подорвался на мине во время движения через Ормузский пролив, на борту начался сильный пожар, сообщают в ночь на субботу арабские СМИ со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

Согласно версии иранской стороны, танкер шел по не согласованному с Ираном маршруту. На борту находятся более 2 млн баррелей нефти.

Подтверждения информации об инциденте из других источников пока не поступало.

Хроника 28 февраля – 17 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Ормузский пролив
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