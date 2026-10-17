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На этой неделе в районе Ормузского пролива зафиксировано не менее 12 атак на суда

На этой неделе в районе Ормузского пролива зафиксировано не менее 12 атак на суда
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 12 атак против коммерческих судов было зафиксировано на этой неделе в районе Ормузского пролива, сообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

По его данным, 10 нападений произошло непосредственно в Ормузском проливе, одно - в Персидском заливе и одно - в Оманском заливе.

Из числа атакованных судов шесть продолжили путь или достигли порта назначения, одно было потеряно, а два получили повреждения, лишившие их хода или возможности управления. В трех случаях характер повреждений или последствия инцидентов остались невыясненными, говорится в отчете управления.

В UKMTO отметили, что ведомству сложно установить реальное количество нападений, поскольку экипажи большинства атакованных судов отказываются сообщать об инцидентах. Сведения, поступающие из других источников, не всегда удается подтвердить.

Согласно отчету, суммарный объем движения судов через Ормузский пролив (в обоих направлениях) остается примерно на 70% ниже довоенных показателей. При этом в UKMTO подчеркнули, что данные о количестве судов, прошедших через пролив при содействии ВМС США, невозможно проверить независимым путем.

В ночь на субботу арабские СМИ со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) также сообщили, что во время движения через Ормузский пролив на мине подорвался большой нефтяной танкер, на борту начался сильный пожар.

Согласно версии иранской стороны, танкер шел по несогласованному с Ираном маршруту. На борту находятся более 2 млн баррелей нефти. Подтверждения информации об инциденте из других источников пока не поступало.

Хроника 28 февраля – 17 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран США Ормузский пролив
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