В Египте заявили о готовности принять срочные меры по защите Саудовской Аравии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу заявил, что если Саудовская Аравия попросит о помощи в конфликте с хуситами, необходимо срочно созвать специальную сессию парламента и передать египетским властям полномочия для дальнейших действий.

"Мы предпримем любые действия для защиты Саудовской Аравии. Если нас попросят о том, я призову парламент провести чрезвычайную сессию с целью одобрить такие действия", - приводит "Аль-Ахрам" слова президента.

"Мы не хотим сражаться или кого-либо атаковать. Мы лишь защитим Саудовскую Аравию", - подчеркнул он.

На этой неделе ас-Сиси заявлял, что безопасность Египта, Саудовской Аравии и стран Персидского залива взаимосвязаны. Он также выступил против дестабилизации ситуации в Красном море и угроз против международных морских путей.

Ранее глава египетского МИД Бадр Абдель Аты говорил, что Египет поддерживает тесные связи с Пакистаном и Турцией - странами-участницами Мекканского оборонительного соглашения наряду с Саудовской Аравией. Глава МИД отметил, что "Каир всерьез рассматривает возможность" присоединиться к этому пакту. В начале октября Исламабад и Анкара в рамках соглашения договорились с Эр-Риядом о развертывании военных сил на территории Саудовской Аравии для обеспечения его безопасности.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры.