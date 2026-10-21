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В Египте заявили, что помощь Саудовской Аравии не будет включать удары по Йемену

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Египетские военные в случае оказания помощи Саудовской Аравии не будут участвовать в ударах по Йемену, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на конференции Egypt Forum 2026.

"Согласно заявлению президентской канцелярии, ас-Сиси сказал, что усилия Египта по защите территории и границ Саудовской Аравии не будут заключаться в атаках на Йемен", - информирует издание "Аль-Ахрам".

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В воскресенье Национальный совет обороны Египта пообещал помочь Саудовской Аравии в обороне и вместе с тем приложить усилия для сдерживания эскалации ситуации в регионе. Ожидается, что парламент Египта в ближайший понедельник возобновит дебаты на тему того, наделять ли правительство полномочиями на такую операцию.

Вместе с тем ас-Сиси заверил, что военные Египта не будут действовать за пределами территории страны. Он также призвал нормализовать ситуацию в таких странах как Судан, Ливия и Сомали. Президент добавил, что Египет поддерживает стабильность стран Персидского залива, поскольку безопасность всех этих государств взаимосвязана.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.

Египет Саудовская Аравия Йемен хуситы Абдель Фаттах ас-Сиси
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