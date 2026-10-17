The National сообщили о трудностях Британии и Франции с помощью Эр-Рияду с ПВО

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Великобритания и Франция испытывают сложности с помощью Саудовской Аравии с ПВО, поскольку Лондону и Парижу также нужно поддерживать военный потенциал в Европе, сообщает в субботу The National со ссылкой на источники.

"Саудовская Аравия настойчиво просит дать ей больше систем ПВО, чтобы отбивать атаки хуситов. Но источники в сфере обороны заявили, что Британия и Франция не могут выдать системы, не ослабив сдерживания России в Балтии", - информирует издание.

"У нас в арсеналах осталось очень мало, что можно дать. В самом деле у нас нет ничего, чтобы отправить", - приводит газета слова источника из сферы обороны Британии.

Британские военные располагают батареей систем Sky Sabre на авиабазе имени Короля Фахда на востоке страны; однако другие системы находятся в Восточной Европе. Вместе с тем западный дипломатический источник заявил газете, что Эр-Рияд желает усиления роли Британии в защите королевства.

По данным газеты, если раньше саудовские военные выпускали по пять - семь ракет-перехватчиков, чтобы сбивать каждую из ракет противника, теперь они запускают лишь две с целью сберечь арсеналы.

The National поясняет, что Лондон мог бы отправить эскадренный миноносец типа 45 в южную часть Красного моря для перехвата баллистических ракет и разместить истребители Typhoon в Саудовской Аравии: британские военные ранее в 2026 году делали подобное при защите ОАЭ, Катара и Бахрейна. Ожидается, что для слежения за хуситами Британия предоставит разведданные со спутников и со станций перехвата информации на Кипре. В свою очередь Франция и Италия теоретически могли бы дать королевству зенитные ракетные комплексы SAMP/T, но и у этих стран уже есть другие оборонные обязательства.