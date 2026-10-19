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Йеменские правительственные силы сообщили об успехах в боях против хуситов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительственные силы Йемена утверждают, что отбили у повстанцев-хуситов ряд районов в провинции Таиз, передает "Аль-Джазира".

По ек информации, военные установили контроль, в частности, над населенным пунктом Санамат и продвинулись в направлении Аль-Мисраха, к югу от города Таиз.

Таиз - третий по величине город Йемена, здесь сходится ряд важнейших трасс, в том числе ведущих в портовый город Аден - город, где базируется признанное на международном уровне правительство Йемена. Столицу страны, Сану, контролируют хуситы.

Бои за Таиз идут с 2015 года. В этом году отряды хуситов взяли его в кольцо. Хуситы пытаются выбить подразделения правительственных сил Йемена с горы Джабаль Сабр, расположенной недалеко от города Таиз и имеющей стратегическое значение.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары.

Йемен Сана Саудовская Аравия хуситы Таиз Аден
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