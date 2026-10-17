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Охранники танкера отразили нападение вооруженных людей на катере у берегов Йемена

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Экипаж танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) примерно в 250 км к юго-востоку от Эль-Мукаллы в Йемене отбил нападение вооруженной группы на катере, передает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Капитан СПГ-танкера сообщил, что к нему приблизилась небольшая лодка, на борту были семь человек. С катера произвели два выстрела по танкеру. Вооруженная охрана танкера также сделала два предупредительных выстрела в сторону судна. Эти меры вынудили его сменить курс", - говорится в сообщении UKMTO.

UKMTO рекомендует судам, находящимся в этом районе, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности, пока идет расследование инцидента.

Йемен UKMTO
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