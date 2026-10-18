Поиск

UKMTO сообщило о нападениях на суда у побережья ОАЭ и Йемена

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - У побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Оманском заливе и Йемена в Аденском заливе в воскресенье произошли нападения на суда, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По его данным, буксир, следовавший в южном направлении недалеко от города Хор-Факкан близ побережья ОАЭ, подвергся ударам двух неустановленных боеприпасов.

"Буксир получил повреждения, но продолжает следовать по своему маршруту. Сообщается об одном пострадавшем, получившем легкие травмы", - указали в управлении.

Ранее UKMTO сообщило о нападении на танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) у берегов йеменского города Эль-Мукалла. Атаку совершили люди, находившиеся в небольшой лодке.

В миреОхранники танкера отразили нападение вооруженных людей на катере у берегов ЙеменаЧитать подробнее

"С лодки было произведено два выстрела по танкеру, в ответ на что его вооруженная охрана сделала два предупредительных выстрела в сторону маломерного судна, вынудив его изменить курс", - говорится в сообщении.

Эти инциденты последовали за заявлением Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) о том, что в субботу в Ормузском проливе и его окрестностях загорелись как минимум три судна, причем два из них подорвались на морских минах.

Согласно данным UKMTO, на этой неделе в районе Ормузского пролива было зафиксировано не менее 22 атак на коммерческие суда. Нападения происходят на фоне продолжающейся военно-морской блокады иранских портов со стороны ВМС США.

ОАЭ Йемен Оманский залив Аденский залив UKMTO
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два чартерных рейса турецких авиалиний, летевших в РФ, перенаправлены в Минск

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии отметили важность обеспечения безопасности навигации судов

Лавров заявил, что за странами Персидского залива должно быть решающее слово в вопросе безопасности региона

 Лавров заявил, что за странами Персидского залива должно быть решающее слово в вопросе безопасности региона

Нарушивший воздушное пространство Литвы дрон прилетел со стороны Польши

Полицейские задержали более тысячи участников беспорядков во Франции

 Полицейские задержали более тысячи участников беспорядков во Франции

Два человека погибли в результате выезда машины на футбольное поле во время матча в США

Пожар произошел в Канаде на одной из крупнейших военных баз страны

 Пожар произошел в Канаде на одной из крупнейших военных баз страны

Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

 Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

США начнут получать российский дизель через 15-20 дней после заключения контрактов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12413 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3926 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов