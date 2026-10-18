UKMTO сообщило о нападениях на суда у побережья ОАЭ и Йемена

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - У побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Оманском заливе и Йемена в Аденском заливе в воскресенье произошли нападения на суда, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По его данным, буксир, следовавший в южном направлении недалеко от города Хор-Факкан близ побережья ОАЭ, подвергся ударам двух неустановленных боеприпасов.

"Буксир получил повреждения, но продолжает следовать по своему маршруту. Сообщается об одном пострадавшем, получившем легкие травмы", - указали в управлении.

Ранее UKMTO сообщило о нападении на танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) у берегов йеменского города Эль-Мукалла. Атаку совершили люди, находившиеся в небольшой лодке.

"С лодки было произведено два выстрела по танкеру, в ответ на что его вооруженная охрана сделала два предупредительных выстрела в сторону маломерного судна, вынудив его изменить курс", - говорится в сообщении.

Эти инциденты последовали за заявлением Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) о том, что в субботу в Ормузском проливе и его окрестностях загорелись как минимум три судна, причем два из них подорвались на морских минах.

Согласно данным UKMTO, на этой неделе в районе Ормузского пролива было зафиксировано не менее 22 атак на коммерческие суда. Нападения происходят на фоне продолжающейся военно-морской блокады иранских портов со стороны ВМС США.