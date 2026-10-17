Ураган "Труди" приближается к Мексике

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ураган первой категории по шкале Саффира-Симпсона "Труди" движется в сторону тихоокеанского побережья Мексики и может усилиться к воскресенью, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на Национальный центр ураганов США.

По данным центра, "Труди" находится примерно в 425 км к западу от Акапулько и в 270 км к юго-востоку от Мансанильо и двигается на северо-запад со скоростью около 17 км/ч. Максимальная скорость порывов ветра внутри урагана составляет около 150 км/ч.

Как ожидается, ураган приблизится к побережью страны в субботу, но может так и не добраться до суши.

Мексиканские власти призвали моряков и проживающих на побережье людей, проявить предельную осторожность в связи с высокими волнами, проливными дождями и риском наводнений и оползней.

Шкала ураганов Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности в них ветров.

Скорость ветра ураганов первой категории составляет от 119 до 153 км/ч. Такие ураганы могут вызвать наводнения и привести к перебоям в подаче электроэнергии.