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Ураган "Труди" усилился близ тихоокеанского побережья Мексики

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Труди" усилился до 2-й категории по шкале Саффира-Симпсона и продолжает движение в сторону тихоокеанского побережья Мексики, сообщает в воскресенье Национальный центр ураганов США.

Предупреждение об урагане действует на участке от Мансанильо (штат Колима) до Кабо-Корриентес (штат Халиско). По данным центра, ураган имеет максимальную устойчивую скорость ветра в 155 км/ч и находился примерно в 280 км к югу от города Кабо-Корриентес в штате Халиско.

Военно-морские силы Мексики призвали моряков и жителей прибрежных районов проявлять крайнюю осторожность из-за высоких волн, сильных дождей и риска подъема уровня рек, наводнений и оползней в уязвимых районах.

Шкала ураганов Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности в них ветров.

Скорость ветра ураганов второй категории составляет от 154 до 177 км/ч. Такие ураганы могут вырывать деревья с корнем, повреждать жилые и промышленные здания, вызвать наводнения и привести к длительным перебоям в подаче электроэнергии.

Мексика Труди
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