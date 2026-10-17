Франция охвачена погромами и грабежами в день общенационального дня протестов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В массовые беспорядки по всей Франции вылились в субботу манифестации в рамках общенационального дня протестов, в котором, по данным организаторов, приняли участие 800 тыс. человек, а по данным министерства внутренних дел, - 550 тыс., в том числе 110 тыс. в Париже.

Организаторами протестных акций выступила коалиция левых профсоюзов, левых политических партий, организаций студентов и старшеклассников, движения "желтых жилетов".

При этом организаторы шествий изначально заявляли о мирном характере акций. Ответственность за погромы в Париже, Лионе, Марселе, Бордо и других городах МВД возлагает на внедрившихся в колонны радикальных ультралевых анархистов и представителей радикального крыла "желтых жилетов", к которым примкнуло такое агрессивное ядро уличных беспорядков, как хулиганы из движения "Блэк-блок", действующие в однообразной черной одежде со скрытыми под масками лицами.

Учитывая разнообразный состав участников протестных манифестаций, их требования на этот раз были комплексными: борьба с кризисом стоимости жизни, включая снижение цен на топливо и товары первой необходимости; радикальное обновление системы образования, улучшение финансирования школ и лицеев, социальная поддержка студентов; отказ от политического курса президента страны Эмманюэля Макрона, расследование действий полиции, применяющей непропорционально жесткие меры против мирных манифестантов.

В итоге в субботу от погромов существенно пострадали многие города Франции. Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар заявил в эфире Franceinfo TV о "тяжелых и масштабных" последствиях насилия и грабежей, произошедших в столице. "Целые улицы", по его словам, были "методично разгромлены", нанесен "ущерб общественному пространству", повреждены или разбиты памятники. При этом он подчеркнул необходимость проводить различие между "социальным движением и погромщиками", к которым нельзя испытывать "никакой снисходительности".

В Бордо бунтовщики разгромили офис префекта департамента Жиронда, пожар был устроен в центре Гренобля, в Нанте люди в масках грабили магазины и поджигали мусорные баки, десятки магазинов разграблены в Марселе и Ницце, в Лилле и других городах разбиты витрины, уничтожено городское оформление.

Вечером министр внутренних дел Лоран Нуньес провел пресс-конференцию, на которой заявил, что "погромщики обычно внедряются в колонну и ждут окончания мероприятия, прежде чем начать беспорядки". Однако в этот раз в некоторых местах инциденты "начались с самого начала", что вынудило силовиков "изолировать участников беспорядков, чтобы позволить состояться манифестации, организованной профсоюзами".

"Группы погромщиков численностью в сотни или тысячи человек, действуя по явному подстрекательству ультралевых, атаковали сотрудников правоохранительных органов", - сообщил Нуньес. На данный момент произведено 400 задержаний. Подавляющее большинство задержанных - совершеннолетние. "День еще не закончен", - предупредил министр.

По его словам, в ходе "крайне серьезных беспорядков" пострадали 60 полицейских. Двое были доставлены в больницу в бессознательном состоянии.

Глава МВД отверг предположение о том, что причиной насилия стала правительственная доктрина поддержания общественного порядка. По его утверждению, виден "явный почерк радикальных ультралевых".

Премьер-министр Себастьен Лекорню также обвинил в беспорядках "ультралевые группировки, которые организовали насилие в ряде городов Франции". "К ним примкнули преступные элементы, чтобы заниматься грабежами и разрушениями", - отметил он в социальной сети X. "Мы не позволим себя запугать", - заявил глава правительства.

На события на улицах городов Франции отреагировал и президент страны Макрон. Также в соцсети X он написал: "Мы все сплотимся перед лицом сеятелей хаоса, которые стремятся лишь разрушить наши институты и мешают тем, кто мирно выражает свои требования". Президент пообещал привлечь к ответственности и наказать тех, кто участвовал в погромах и нападениях на государственные учреждения.