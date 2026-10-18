Полицейские задержали более тысячи участников беспорядков во Франции

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Франции во время масштабных субботних беспорядков задержали 1,2 тыс. человек, сообщает в воскресенье газета Le Figaro со ссылкой на данные МВД страны.

В ходе столкновений с демонстрантами ранения получили 150 полицейских и жандармов. Есть пострадавшие и среди пожарных.

В субботу в Париже и других крупных городах Франции прошли акции протеста против подорожания стоимости жизни. Во многих случаях демонстрации переросли в беспорядки. Хулиганы разграбили многочисленные магазины, поджигали автомобили, здания. Существенный ущерб нанесен историческим центрам городов. Например, в городе Лимож серьезный ущерб из-за пожара понесло здание городской мэрии. Огонь был настолько сильным, что тушение продлилось всю ночь.