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Госсекретарь США назвал причину заключения сделки по дизтопливу с Россией

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Власти США пошли на заключение соглашения о поставках дизельного топлива из России, поскольку в противном случае оно бы могло не оказаться на американском рынке, сказал в ночь на воскресенье глава Госдепа Марко Рубио.

"Россия так или иначе поставила бы это дизельное топливо на глобальные рынки. Вопрос лишь в том, какая его часть оказалась бы в США", - сказал он журналистам перед вылетом в Узбекистан, объясняя причины соглашения.

Рубио также отметил, что такое сотрудничество Вашингтона с Москвой не беспрецедентное. Ранее Штаты в разгар конфилкта с Ираном приостанавливали часть санкций в отношении российской нефти.

США Марко Рубио Россия дизтопливо
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