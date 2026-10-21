Первый танкер с российским дизелем отправится в США 22 октября

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Отправка первой партии дизельного топлива из России в США запланирована на четверг.

"Первый танкер, планируется, выйдет из порта завтра, 22-го числа, в Соединенные Штаты Америки", - сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Этот танкер будет водоизмещением 40 тыс. тонн. А следом пойдут следующие, безусловно, партии", - добавил он.

По его словам, подписание соответствующего контракта "на завершающей стадии".

Новак уточнил, что направления поставок дизеля будут зависеть от того, "какие объемы мы сможем сверх тех потребностей, которые в США, обеспечить поставками". "Я думаю, что получат дизель, в том числе, и другие страны", - сказал он. "Мы не полный объем восстанавливаем экспорта, а в пределах возможностей наших нефтеперерабатывающих заводов, поэтому по графику мы можем выйти на полный объем только к концу года, и тогда и другие страны могут получать тот объем, который ранее получали", - уточнил вице-премьер.