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Учения с участием 1,5 тыс. военных стран НАТО пройдут в Польше

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Контингенты военнослужащих из Великобритании, Германии и Франции прибудут в Польшу для участия в учениях "Коалиции желающих", сообщил польский профильный портал Defence24.

"По данным британской газеты The Times, по меньшей мере 1500 военнослужащих из нескольких европейских стран - в основном из Великобритании - примут участие в военных учениях в Польше в ноябре этого года. Эти мероприятия призваны подготовить британские, немецкие и французские войска к потенциальной миссии по стабилизации ситуации на Украине после заключения соглашения о прекращении огня", - говорится в публикации.

"Эти маневры позволят проверить возможности быстрого развертывания, логистику и координацию командования в многонациональных операциях. Цель также состоит в укреплении сотрудничества между подразделениями из разных стран", - добавили там.

Сообщается, что "учения согласованы с деятельностью "Коалиции желающих".

"Коалиция желающих" - международное объединение, в состав которого входят Великобритания, Франция, Германия, Канада, Австралия, страны Балтии, Польша, Словения, Италия, Испания, Дания, Швеция, Финляндия и другие государства (всего более 30 стран). Коалиция создана в марте 2025 года для долгосрочной военной и стратегической поддержки Украины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 октября 2026 года Военная операция на Украине
НАТО Польша учения Коалиция желающих Украина
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Учения с участием 1,5 тыс. военных стран НАТО пройдут в Польше

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