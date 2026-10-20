В Финляндии до конца года проведут восемь крупных военных учений

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Финляндии до конца 2026 года пройдут 8 крупных военных учений, сообщили Силы обороны страны.

"В учениях в начале зимы примут участие призывники, резервисты и личный состав бригадных подразделений армии и Пограничной охраны. Солдаты из союзных стран будут тренироваться вместе с призывниками", - говорится в сообщении.

Учения пройдут в разных частях страны.

В ходе первых из них - Mighty Hammer 26 - примут участие около 4 тыс. человек, 400 единиц различной техники, в том числе 120 танков и бронемашин. Они начнутся 23 октября и завершатся 3 ноября.

Завершат список маневров учения Northern Axe 26, которые пройдут с 30 ноября по 3 декабря с участием около 2,5 тыс. военнослужащих, а также сил пограничной охраны.

Будут проведены стрельбы из орудий, бронетехники, средств ПВО стрелкового оружия. Учения также будут связаны с развитием совместных оперативных возможностей передовых сухопутных войск НАТО.

Союзные войска будут представлены солдатами и офицерами из Германии, Норвегии, Швеции, Латвии, Нидерландов и Великобритании.