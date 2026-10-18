Президент Литвы заявил о военной угрозе на восточных границах НАТО

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о военных угрозах на восточном фланге НАТО.

"Русские военные действия против Украины перемещаются на восточный фланг НАТО и ЕС", - написал он в соцсетях.

"Сегодня утром истребители НАТО, дислоцированные на авиабазе Шяуляй, снова поднялись в воздух после того, как неопознанный объект вошел в воздушное пространство Литвы", - отметил Науседа.

По словам литовского президента, предполагается, что в северной части страны взорвался беспилотный летательный аппарат, на месте происшествия работают специалисты.