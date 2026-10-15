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Литва создаcт совместное с Украиной производство беспилотников и средств борьбы с ними

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Литовская оборонно-технологическая компания Pekkla и украинская компания December One RND подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в производстве и поставке средств радиоэлектронной борьбы и компонентов для беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны Литвы.

"Целью данного соглашения является создание совместного предприятия в Литве. Начало производства запланировано на 2027 год. Задача в том, чтобы закупать те же средства радиоэлектронной борьбы преимущественно у литовских производителей, а также у украинских предприятий оборонной промышленности, локализованных в Литве", - заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас.

Pekkla проектирует и производит беспилотные летательные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства, в рамках проекта компания предоставит инфраструктуру в Литве. December One RND обязуется предоставлять литовской стороны специализированные технические знания, опыт в области исследований и разработок, включая готовые концепты продукции.

Минобороны Литва Украина Pekkla December One RND
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