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Нарушивший воздушное пространство Литвы дрон прилетел со стороны Польши

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Беспилотник, нарушивший в воскресенье литовское воздушное пространство, предположительно, прилетел со стороны Польши, заявил журналистам глава Минобороны Литвы Робертас Каунас.

"Предварительно установлено, что объект вошел в воздушное пространство Литвы с территории Польши. Я уже связался с министром обороны Польши и попросил о сотрудничестве в совместном расследовании этого инцидента", - сказал Каунас, которого цитируют литовские СМИ.

Ранее в воскресенье глава литовского Минобороны сообщил, что воздушное пространство страны было нарушено неидентифицированным летающим объектом. Объект, предварительно идентифицированный как БПЛА, пропал с радаров около города Биржай на севере Литвы, сейчас проводится его поиск.

В свою очередь литовский Национальный центр по управлению кризисами сообщал, что истребители НАТО были подняты в воздух из-за проникшего на территорию Литвы неопознанного объекта.

Литва Польша
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