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В Польше не подтвердили залет беспилотника со своей территории в Литву

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Информация о том, что нарушивший в воскресенье литовское воздушное пространство беспилотник прилетел со стороны Польши, не подтверждается данными польских радаров, заявил журналистам пресс-секретарь польского Минобороны Януш Сеймей.

"На литовском направлении не подтверждается (по данным наших радиолокационных систем) пересечения границы из Польши в Литву", - сказал Сеймей, которого цитируют польские СМИ.

"Мы поддерживаем контакт с литовской стороной", - добавил он.

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Ранее в воскресенье глава Минобороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что воздушное пространство страны было нарушено неидентифицированным летающим объектом. Объект, предварительно опознанный как БПЛА, пропал с радаров на севере Литвы, сейчас проводится его поиск. По словам Каунаса, нарушивший литовское воздушное пространство в воскресенье беспилотник, по предварительным данным, прилетел со стороны Польши. Он добавил, что попросил у польского коллеги содействия в совместном расследовании инцидента.

В свою очередь литовский Национальный центр по управлению кризисами сообщал, что истребители НАТО были подняты в воздух из-за проникшего на территорию Литвы неопознанного объекта.

Польша Литва
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