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Лавров анонсировал обсуждение с "аравийской шестеркой" кризиса в Персидском заливе и сотрудничества

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия намерена обсудить с "аравийской шестеркой" кризис в Персидском заливе и перспективы развития экономических связей, которые в значительной степени зависят от стабильности региона, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Формат из года в год доказывает свою востребованность и эффективность. Позволяет доверительно и конструктивно обмениваться мнениями по наиболее чувствительным вопросам глобальной и региональной повестки дня, намечать конкретные шаги по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между нашими странами", - сказал Лавров, выступая на открытии девятого раунда стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме в воскресенье.

Он отметил, что по итогам 2025 года совокупный товарооборот России с государствами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива вырос на 45%. При этом министр подчеркнул, что эффективность экономического взаимодействия "в значительной степени зависит от стабильности региона".

"Рассчитываю сегодня подробно обсудить наиболее острые проблемы Ближнего Востока, в первую очередь, ситуацию вокруг Залива, где продолжается серьезный военно-политический кризис, разразившийся после неспровоцированной агрессии США и Израиля против Исламской Республики Иран и за которым последовала цепная реакция по многим другим точкам Ближнего Востока", - добавил министр.

"Россия поддерживает предпринимаемые миротворческие усилия, в том числе тех стран, которые здесь представлены. И которые призваны не допустить возвращения в регион полномасштабной войны", - заключил он.

МИД РФ Сергей Лавров Персидский залив
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