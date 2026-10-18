Лавров заявил, что за странами Персидского залива должно быть решающее слово в вопросе безопасности региона

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия исходит из того, что безопасность вокруг Персидского залива должна обеспечиваться путем прямого диалога между прибрежными государствами и их соседями, предлагает привлекать к созданию таких условий внерегиональных уроков, в том числе при необходимости - членов Совета безопасности ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Исходим из того, что необходимо предоставить самим прибрежным государствам решающее слово в определении путей обеспечения безопасного развития всего этого важнейшего стратегического региона мира именно на создании условий для прямого диалога между странами - прибрежными странами залива, их соседями, такими как Ирак и Иордания", - сказал Лавров, выступая на девятом министерском заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) в Манаме в воскресенье.

"К созданию таких условий мы, как вы знаете, предлагаем привлекать и внерегиональных игроков, включая и руководство Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества и, если в том будет ваша заинтересованность, постоянных членов Совета Безопасности ООН для подкрепления этого процесса", - добавил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, "Россия поддерживает предпринимаемые миротворческие усилия, в том числе тех стран, которые здесь представлены и которые призваны не допустить возвращения в регион полномасштабной войны".

"Рассматриваем в качестве своего вклада обновленную концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне залива", - отметил министр.

Лавров указал, что "этот документ в своих предыдущих редакциях обсуждался не один десяток лет с представителями политических, научных, экспертных кругов стран Совета сотрудничества".