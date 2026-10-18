Два чартерных рейса турецких авиалиний, летевших в РФ, перенаправлены в Минск

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Два чартерных рейса турецких авиалиний, которые должны были прибыть в Россию, перенаправлены в Минск, сообщило в воскресенье российское посольство в Белоруссии.

"18 октября в связи с атаками ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск. На них находились более 400 пассажиров", - говорится в сообщении.

"Посольство с самого начала держит ситуацию на контроле. Посол России в Беларуси Борис Грызлов и сотрудники дипмиссии находятся непосредственно в национальном аэропорту "Минск" и оказывают нашим гражданам всю необходимую поддержку. Во взаимодействии с белорусскими партнерами пассажирам предоставлено бесплатное горячее питание", - сообщили в дипмиссии.

Там добавили, что реализуются несколько вариантов возвращения россиян на родину.