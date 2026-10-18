Поиск

Два чартерных рейса турецких авиалиний, летевших в РФ, перенаправлены в Минск

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Два чартерных рейса турецких авиалиний, которые должны были прибыть в Россию, перенаправлены в Минск, сообщило в воскресенье российское посольство в Белоруссии.

"18 октября в связи с атаками ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск. На них находились более 400 пассажиров", - говорится в сообщении.

"Посольство с самого начала держит ситуацию на контроле. Посол России в Беларуси Борис Грызлов и сотрудники дипмиссии находятся непосредственно в национальном аэропорту "Минск" и оказывают нашим гражданам всю необходимую поддержку. Во взаимодействии с белорусскими партнерами пассажирам предоставлено бесплатное горячее питание", - сообщили в дипмиссии.

Там добавили, что реализуются несколько вариантов возвращения россиян на родину.

Белоруссия Минск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два чартерных рейса турецких авиалиний, летевших в РФ, перенаправлены в Минск

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии отметили важность обеспечения безопасности навигации судов

Лавров заявил, что за странами Персидского залива должно быть решающее слово в вопросе безопасности региона

 Лавров заявил, что за странами Персидского залива должно быть решающее слово в вопросе безопасности региона

Нарушивший воздушное пространство Литвы дрон прилетел со стороны Польши

Полицейские задержали более тысячи участников беспорядков во Франции

 Полицейские задержали более тысячи участников беспорядков во Франции

Два человека погибли в результате выезда машины на футбольное поле во время матча в США

Пожар произошел в Канаде на одной из крупнейших военных баз страны

 Пожар произошел в Канаде на одной из крупнейших военных баз страны

Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

 Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

США начнут получать российский дизель через 15-20 дней после заключения контрактов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12413 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3926 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов