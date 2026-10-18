Россияне с перенаправленных в Минск чартерных рейсов турецких авиалиний отправлены в РФ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские пассажиры с двух чартерных рейсов турецких авиалиний, которые были перенаправлены в Минск, отправлены автобусами и поездами в Россию, сообщило в воскресенье посольство РФ в Белоруссии.

"Возвращавшиеся из Турции россияне, чьи рейсы были экстренно перенаправлены в Минск из-за атак ВСУ, благополучно отправились на родину. Для них была специально организована перевозка автобусами и железнодорожным транспортом до места назначения", - говорится в сообщении.

"Признательны министерству транспорта Беларуси, Белорусской железной дороге и Национальному аэропорту "Минск" за всестороннюю помощь и содействие", - добавили в дипмиссии.

Как сообщалось, в воскресенье в связи с атаками ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов два чартерных рейса турецких авиалиний были перенаправлены в Минск. На них находились более 400 пассажиров.