Ле Пен и Меланшон прокомментировали беспорядки во Франции

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Лидеры французских крайне правой и крайне левой политических сил Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон увидели разные причины погромов и грабежей, которым подверглась Франция.

Глава парламентской фракции националистического "Национального объединения" Ле Пен в телеобращении заявила о "глубоком кризисе", который "создает угрозу для демократии". Она осудила разрушения и грабежи, совершенные в ходе беспорядков в Париже и других городах Франции "политизированными погромщиками, приехавшими из пригородов".

"Были осквернены самые священные символы нашей республики", - сказала Ле Пен.

По ее словам, "удар был нанесен по всей республике", страна переживает "глубокий кризис доверия и авторитета", который "давит на демократию и угрожает ей".

Основатель крайне левой партии "Непокоренная Франция" и также кандидат в президенты Меланшон обвинил правительство в непрофессионализме, так как, по его мнению, власти не сумели должным образом предвидеть беспорядки и возможные акты вандализма.

"Беспорядки - это часть жизни любого общества. Все общества подвержены определенным импульсам и напряженности", - заявил политик в эфире телеканала LCI.

"Именно поэтому существуют демократические институты, общественные дискуссии и механизмы поддержания порядка", - отметил лидер французских крайне левых.

Он задал вопрос: "Знаете ли вы хоть одну страну, где не было бы погромщиков или мародеров?" Меланшон указал на то, что "250 тыс. человек призваны следить за тем, чтобы беспорядков не возникало".

Левый политик обрушился с критикой на министра внутренних дел Лорана Нуньеса, который, по его словам, "ничего не заметил". "Он способен собрать 14 тыс. полицейских ради папы римского, а по всей Франции - 10 тыс. Какой непрофессионализм!", - возмутился Меланшон.

Города Франции подверглись погромам и грабежам в результате общенационального дня протестов 17 октября 2026 года.