Макрон не принял отставку главы МВД Франции

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Глава МВД Франции Лоран Нуньес подал в воскресенье президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, которое тот не принял, сообщает в понедельник телеканал BFM-TV.

Согласно Елисейскому дворцу, Макрон принял такое решение, так как нынешняя ситуация, в которой оказалась Франция после погромов и грабежей в результате общенационального дня протестов, требует "непрерывного командования полицией".

"Я признаю мою долю ответственности. Я подал прошение об отставке, потому что я несу ответственность за происходящее. Сейчас стоит вопрос о том, как сделать так, чтобы это не произошло вновь", - заявил Нуньес в понедельник в эфире радиостанции France Inter.

Он объяснил, что в ведомстве ожидали, что размах беспорядков будет в 2,5 раза меньше, чем оказалось на деле. По словам главы МВД, число стражей порядка было меньше "числа участников протестов, манифестантов, мародеров и ультралевых бунтовщиков".

Во Франции 17 октября прошли общенациональные протесты, в котором ведущую роль играли левые профсоюзы. В акциях принимали участие организации учащихся средних школ и студентов, а также представители движения "желтых жилетов". Одним из главных требований манифестаций была борьба с кризисом стоимости жизни, включая снижение цен на топливо и товары первой необходимости.

К участникам протестов примкнули радикальные элементы, после чего задуманный как массовые мирные акции день протестов вылился в погромы и грабежи. Нанесенный городам Франции ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.

По последним данным министерства юстиции, во Франции задержали более 2,3 тыс. человек, 70% которых - совершеннолетние. Согласно МВД, около 1 тыс. стражей порядка получили ранения в столкновениях с участниками беспорядков.