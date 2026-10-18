Макрон признал справедливость требований протестующих

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон в телевизионном обращении к французам по поводу протестных манифестаций и беспорядков в стране признал справедливость требований, связанных со стоимостью жизни и ценами на горючее.

Он связал это с конфликтом в Персидском заливе, "в котором Франция не участвует", но последствия которого сказываются на ней, как и на других европейских странах.

"Поэтому я предпринял ряд мер на международном уровне, чтобы гарантировать наше снабжение горючим, газом и действовать на рынке энергии. Уже с завтрашнего утра я продолжу эти действия, направившись в страны залива, чтобы обеспечить безопасность нашего снабжения", - заявил Макрон.

По его словам, "правительство делает максимум для того, чтобы этот главный вопрос покупательной стоимости решался".

"Премьер-министр и правительство также приняли решения в отношении дистрибьюторов горючего, чтобы эти усилия конкретно отразились на ценах. Я знаю, что французы ждут конкретных результатов, и мы продолжим действовать", - заверил Макрон.

Во Франции 17 октября прошел общенациональный день протестов, в котором ведущую роль играли левые профсоюзы. В акциях принимали участие организации учащихся средних школ и студентов, а также представители движения "желтых жилетов". Одним из главных требований манифестаций была борьба с кризисом стоимости жизни, включая снижение цен на топливо и товары первой необходимости.

К участникам протестов примкнули радикальные элементы и хулиганствующие группы, после чего задуманный как массовые мирные акции день протестов вылился в погромы и грабежи. Нанесенный городам Франции ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.