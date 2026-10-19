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Что случилось этой ночью: понедельник, 19 октября

Подрыв танкера в Ормузском проливе, беспорядки во Франции и Италии, пожар на военной базе в Канаде

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп объяснил, что не стал вводить дополнительные санкции против России, так как они отдалили бы Москву от переговорного процесса по Украине.

- КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в южной части Ормузского пролива. В машинном отделении судна произошел взрыв, возник пожар.

- Около 40 человек госпитализированы после пожара на военной базе Уэйнрайт в Канаде, 19 из них находятся в критическом состоянии. Четверо военнослужащих погибли.

- РФ, США и Китай признают гипотетическую возможность проведения встречи на саммите АТЭС в КНР, но окончательное решение еще не принято, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

- Полиция задержала более 200 человек в ходе беспорядков в центре Милана. Около 80% из них - несовершеннолетние. Протестующие, недовольные стоимостью жизни и качеством услуг, били витрины магазинов, бросались стульями и камнями, поджигали мусорные баки. Полиция применила спецсредства и водометы.

- Президент Франции Эммануэль Макрон осудил масштабные беспорядки, которые прошли в субботу по всей стране, и пообещал наказать зачинщиков. По последним данным, задержаны около 2,4 тыс. человек.

- Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:0 победили казанский "Рубин" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

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